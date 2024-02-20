У Дніпрі відкрили артпроєкт на підтримку цивільних, яких утримує Росія

У Дніпрі, в Музеї сучасної російсько-української війни, відкрили артпроєкт «Звільніть пташок!», створений на підтримку цивільних, яких Росія незаконно утримує в місцях позбавлення волі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, колажі із зображенням українських громадських діячів зробила мисткиня Катерина Сита.

Роботи присвячені шістьом бранцям Кремля. Це – активіст і підприємець Валентин Вигівський, правозахисниця й журналістка Ірина Данилович, журналіст і письменник Сергій Цигіпа, кримськотатарський активіст, перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, правозахисник і журналіст Різа Ізетов й херсонська активістка Ірина Горобцова.

П’ятеро з них були засуджені в Росії до значних строків ув’язнення – від 7 до 19 років, а шосту – Ірину Горобцову – утримують без висунення звинувачення.

Артпроєкт складається з аналогових колажів, фото і відеоматеріалів. Художні роботи доповнюють вірші в’язнів, написані в тюрмах, а також лист ув’язненого журналіста Сергія Цигіпи, адресований британському політикові Борісу Джонсону.

Проєкт ініціював Центр громадянських свобод – українська правозахисна організація. Його мета – привернути увагу до проблеми цивільних ув’язнених, деякі з яких перебувають в неволі від початку повномасштабної війни, а деякі – з 2014 року. Виставка відбувається під гаслом «Звільнити без умов і обмінів!».

У січні російська служба Бі-Бі-Сі опублікувала розслідування, в якому йшлося про те, що в колоніях і слідчих ізоляторах у Росії і на окупованих територіях України утримуються тисячі українських громадян, які не є військовополоненими. За даними журналістів, цих людей затримали російські військові або співробітники правоохоронних органів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну під час проходження так званої фільтрації, а іноді й просто на вулицях за підозрою у «протидії спеціальній військовій операції» (як у Росії офіційно називають війну).

При цьому в рамках обмінів полоненими між Україною і Росією додому повернулися понад 140 цивільних українців, заявляв омбудсмен України Дмитро Лубінець. Певну кількість українських громадян росіяни відпустили без пояснень. Деякі зі звільнених згодом розповідали про тортури з боку російських військових чи співробітників СІЗО.

За інформацією українського Міністерства з питань реінтеграції, на листопад 2023 року в російському полоні перебували 763 українських цивільних. Йдеться, ймовірно, про неповні дані. Лубінець назвав цифру в 25 тисяч зниклих на окупованих територіях цивільних осіб. Частина могла загинути або просто виїхати або не виходити на зв’язок, інші – могли бути затримані.

За оцінками проєкту з пошуку зниклих українців «Знайти своїх», всього російськими військовими чи співробітниками правоохоронних органів без висування звинувачень могли бути затримані близько 7500 цивільних осіб. Знайти вдалося близько 200. До цієї статистики не входять вивезені з території України діти, вивезення яких стало підставою для ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Російським і українським правозахисникам вдалося ідентифікувати понад 30 колоній і СІЗО, з яких надходили повідомлення про цивільних українців, які перебувають у них.