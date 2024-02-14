Суд в окупованому Криму залишив чинним 13-річне ув’язнення журналіста Цигіпи – правозахисники

Підконтрольній Росії Третій апеляційний суд в окупованому Криму відхилив перегляд вироку журналісту з Нової Каховки Сергію Цигіпі, засудженому у справі про «шпигунство». Про це повідомляє правозахисна організація «Кримський процес» із посиланням на офіційний сайт суду. Розгляд апеляційної скарги відбувся у закритому режимі.

На сайті суду не вказане прізвище фігуранта справи, але правозахисники з’ясували, що кримський суддя Віктор Скляров оголосив вердикт у справі за 6 жовтня 2023 року. Того дня пресслужба Верховного суду окупованого Росією Криму поширила повідомлення про те, що журналіста з Нової Каховки Сергія Цигіпу визнано винним у тому, що він «передав представникам СБУ та ЗСУ дані про місця дислокації, чисельність та маршрути переміщення підрозділів російських військових». Йому було призначено покарання у вигляді 13 років ув’язнення. Того дня інші справи за статтею 276 КК РФ у кримському суді не розглядалися, наголосили в правозахисній організації.

Сергій Цигіпа – журналіст, активіст та ветеран АТО з Нової Каховки. З початку повномасштабного вторгнення Росії він займався волонтерською діяльністю, брав участь у мітингах на підтримку України та висвітлював інформацію про дії РФ на півдні.

З 12 березня минулого року він перебуває в полоні. За даними Центру громадянських свобод, 24 лютого 2022 року він створив проєкт «Інформаційна самооборона Нової Каховки».

Довгий час місцеперебування Сергія Цигіпи було невідоме. За даними правозахисників, торік у жовтні стало відомо, що активіста утримують у СІЗО Сімферополя. Пізніше повідомлялося, що Цигіпу перевели в нове СІЗО в Сімферополі.

Нова Каховка досі окупована армією РФ.