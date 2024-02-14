Понад 100 журналістів постраждали під час висвітлення війни в Україні – «Репортери без кордонів»

Понад 100 українських та іноземних журналістів, акредитованих в Україні, постраждали від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF).

За даними організації, 11 журналістів загинули під час виконання своїх обов’язків від 24 лютого 2022 року. Щонайменше 35 журналістів поранені при висвітленні ситуації на фронті, атак на телевежі, офіси медіа та готелі.

Також двоє українських журналістів, Вікторія Рощина та Дмитро Хилюк, вважаються зниклими безвісти в Росії.

Щонайменше 12 журналістів затримані на окупованих російськими військами територіях України.

«На окупованих українських територіях Росія відстежує журналістів, які відмовляються співпрацювати. За два роки російсько-окупаційними військами було затримано щонайменше 12 місцевих журналістів, декому винесено вироки», – йдеться у звіті.

233 українських медіа були вимушені припинити свою діяльність через причини пов’язані з вторгненням Росії, зазначили правозахисники.

За даними Інституту масової інформації, станом на початок листопада 2023 року, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вбила 68 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов’язків, 58 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань (з них 45 загинули як учасники бойових дій, 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань).

Репортери без кордонів (RSF) — міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова в усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журналістів, котрі перебувають в ув’язненні, пов’язаному з їхньою професійною діяльністю.