Cуд у РФ продовжив запобіжний захід журналістці Радіо Свобода Курмашевій до 5 квітня

Суд у російському місті Казань продовжив на два місяці, до 5 квітня, термін тримання під вартою журналістці Радіо Свобода Алсу Курмашевій, яка перебуває в СІЗО з 18 жовтня.

Радянський районний суд столиці Татарстану провів засідання 1 лютого в закритому режимі. Представникам преси дозволили бути присутніми лише під час оголошення рішення, іншим людям присутність повністю заборонили. Суд відвідали також представники посольств Австрії, Чехії та Нідерландів.

Адвокат Курмашевої просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, але в задоволенні цього клопотання було відмовлено.

«Російська влада веде жалюгідну кримінальну кампанію проти незаконно затриманої Алсу Курмашевої. Термін ув’язнення Алсу знову продовжили, оскільки вона є американською журналісткою. Світові журналістські, правозахисні та дипломатичні організації сьогодні підтримують Алсу. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода дякує урядам ЄС, які надіслали своїх представників на сьогоднішнє засідання. Державний департамент Сполучених Штатів має офіційно оголосити Алсу «неправомірно затриманою», як це сталося з Еваном Гершковичес з Wall Street Journal одразу після його несправедливого арешту. Росія несе відповідальність за долю Алсу. Алсу слід негайно звільнити та дозволити їй повернутися до її люблячої родини», – сказав виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус.

У Алсу Курмашевої подвійне громадянство – США та Росії. До арешту вона проживала у Празі зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня минулого року вона приїхала до рідного міста Казані через сімейні обставини.

Алсу Курмашева перебуває в ув’язненні в Росії через справу, порушену за статтею про «невиконання встановленого законодавством РФ обов’язку з подання до уповноваженого органу документів, необхідних для включення до реєстру іноагентів, вчинене особою, яка здійснює цілеспрямований збір відомостей у сфері військової, військово-технічної діяльності РФ, які при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки РФ». Справу порушили 18 жовтня 2023 року.

За версією слідства, Курмашева мала сама надати документи для внесення її до реєстру «іноземних агентів». Водночас Мін’юст РФ за своєю ініціативою не вносив Курмашеву до цього реєстру.

Це перша кримінальна справа за цією статтею у Росії, яку порушили проти журналіста. Курмашева не визнає провини.

11 грудня 2023 року проти неї порушили ще одну кримінальну справу – про поширення «фейків» про російську армію. Слідство вважає, що вона причетна до поширення книжки «Ні війни. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну».

Затримання журналістки засудили влада США, уряди Канади, Чехії, Франції, Польщі та Швеції, а також верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, голова Європейського парламенту, Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ та верховний комісар ООН із прав людини. Платформа Ради Європи щодо сприяння захисту журналістики та безпеки журналістів опублікувала заклик звільнити Курмашеву.

Правозахисна організація «Репортери без кордонів», «Коаліція жінок у журналістиці», Національний пресклуб, Комітет захисту журналістів та ще 10 організацій звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена із закликом «прискорити процес і негайно оголосити» журналістку Курмашеву «неправомірно затриманою». Визнання американського громадянина неправомірно затриманим означає, що влада США офіційно вимагатиме його звільнення від влади відповідної іноземної держави.