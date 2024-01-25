Журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашева – вже 100 днів за ґратами у РФ

25 січня 2024 виповнюється 100 днів, відколи журналістка Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева перебуває в Росії за ґратами. 11 грудня проти неї порушили в Росії ще одну кримінальну справу. Цього разу – за поширення «фейків про російську армію за мотивами політичної ненависті» (пункт «д» частини 2 статті 207.3 КК РФ). Редакція «Idel.Реалії» на основі її листів продовжує розповідають, як вона провела останні дні перед святами та перші дні нового року у казанському СІЗО.

У Алсу Курмашової подвійне громадянство: США та Росії. До арешту вона проживала у Празі зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня 2023 року вона приїхала до рідного міста Казані за сімейними обставинами.

«Вона повністю розуміла ризики, які були пов'язані з цією поїздкою. Проте у багатьох з нас є певні зобов'язання перед нашими сім'ями, і вона ухвалила рішення – поїхати до Росії», – розповів на початку листопада чоловік Алсу Павло Буторін.

2 червня в аеропорту Казані перед вильотом до Праги Алсу затримали силовики. У неї вилучили американський та російський паспорти. Через кілька днів стосовно журналістки порушили кримінальну справу про повідомлення про друге громадянство (стаття 330.2 КК РФ). З Алсу взяли підписку про невиїзд. Розслідування цієї справи тривало кілька місяців. Лише у жовтні світовий суд у Казані визнав її винною та оштрафував на 10 000 рублів.

Через тиждень після вироку Алсу затримали й звинуватили в тому, що вона не звернулася до влади та не попросила зареєструвати її «іноземним агентом» (ч. 3 ст. 330.1 КК РФ). Ще через два місяці — нова справа: про поширення «фейків» про армію. Приводом стала опублікована редакцією «Idel.Реалії» книга «Ні війні. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну».

«Відчиніть двері для себе та інших. Не бійтеся цього»

– Сьогодні рівно три місяці. Змінилося все. Змінилася я, змінилися ви, змінилися ваші листи. Після тривалої перерви я отримала десятки листів, які ви написали під час свят. Вони такі усвідомлені, ви довірили мені свої страхи, ви вирішили не забити на все, а поділитися зі мною, поки інші доїдали олів'є. Це неоціненно, — пише Алсу у своєму листі від 18 січня.

У цей день виповнилося три місяці з моменту її затримання. А 25 січня – рівно 100 днів, як Алсу перебуває за ґратами.

18 січня Курмашева написала листа про свої почуття, а також про те, чи шкодує вона про свою поїздку до Казані у травні минулого року. Вона почала з того, що багато людей (у тому числі й незнайомих їй) просять її поради:

– Батьки запитують, який напрямок вибрати для освіти дітей, закохана в хлопця-татарина дівчина просить поради, як знайти правильний шлях до серця його батьків, адже «вони її не беруть», — пише Алсу. — Не думаю, що я маю право давати поради, але я така вдячна вам, що довірилися мені. Свого часу мені хтось відчинив двері. У світ освіти, культури, життя. Спочатку це були батьки, потім старші друзі та колеги. Потім ці двері почала відчиняти я — насамперед для своїх дітей та близьких, а потім і всіх, кому потрібна була моя допомога та підтримка, але не усвідомлювала цього на той момент. Зараз я розумію, що відчинити двері для когось — це відповідальність.

Новий рік у СІЗО

Новий рік у СІЗО – непростий час. Насамперед тому, що цензори, які відповідають за читання та перевірку листів, пішли на канікули.

Алсу часто запитувала, як усі готуються до свят та просила надіслати фотографії ялинок та прикрас (сервіс «Зонателеком» дозволяє це зробити).

«Дякую за ялинки! Якість фото достатня для моєї уяви. Я все дізналася, тим більше, що знаю, як це виглядає і пахне в реальному житті», – написала Алсу 18 грудня.

А декількома днями раніше, 12 грудня, вона пообіцяла друзям: «Алла бірса («Бог дасть» з татарського – ред.), почастує вегетаріанським олів'є».

Перед Новим роком друзі Алсу хотіли передати їй червону ікру — виявилося, що вона є в онлайн-магазині при СІЗО. Але з'ясувалося, що цей товар дефіцитний — остання банка просто випарувалася з сайту за мить.

— Отримала листа та посилку! Дуже дякую! Дуже мило. Все це я люблю. Соєвий соус нагадує про інше життя, окреме спасибі за нього. Ікру маю! — Написала вона.

Пізніше – вже в середині січня, коли цензори знову вийшли на роботу – Алсу написала, що провела ніч із 31 грудня на 1 січня у «півсні».

Вже в січні вона розповіла, що їй вдалося подивитися «Три горішки для Попелюшки», «Граф Монте-Крісто» та нові версії старих радянських мультфільмів, та «дуже багато «Муз-ТВ»:

— Не можу вже два дні налаштувати чорно-білий телевізор у кольоровий. Напевно, хоча б із цим доведеться змиритися. Більше ні з чим. Пісня Хабіба «Ягода малинка» викликає ті ж відчуття, що в кольорі, що без. Ось прокинулася сусідка і каже: «Ще тільки чотири години?». Ні, люба, вже чотири години! Зараз буде вечеря, у мене — свій сир і чай із молоком, — писала Алсу на початку січня про те, як проводить час «на канікулах».

Таймс-сквер та реакція США

Державний департамент США приділяє «величезну увагу» справі Алсу Курмашевої. Про це 18 січня заявив офіційний представник Держдепу Метью Міллер. Зовнішньополітичне відомство досі не визнало журналістку неправомірно затриманою — за словами Міллера, це не означає, що таких зусиль не докладають.

«Те, що ми досі не ухвалили офіційного рішення про «неправомірне затримання», не свідчить про роботу, яку ми справді виконуємо або про (наші наміри на) майбутнє», — уточнив Метью Міллер, відповідаючи на запитання журналіста Алекса Рауфоглу.

Міллер запевнив: «Ми постійно збираємо інформацію, оцінюємо факти, оцінюємо законодавство, яке спрямовує нас, зрештою, до правильного рішення».

Алекс Рауфоглу нагадав, що цей аргумент Держдепартаменту США «нам добре знайомий»: «Але Алсу Курмашева під вартою вже три місяці, і ми чекаємо на дотримання урядової процедури США у таких справах та якнайшвидшого надання їй відповідного статусу».

Через кілька днів після заяви Міллера – 21 січня – на Таймс-сквер у Нью-Йорку в рамках проєкту «Код 58» показали портрети російських політичних ув'язнених, серед них і Алсу Курмашевої. Інсталяція була присвячена роковинам трирічного позбавлення волі Олексія Навального.

18 грудня Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав російську владу негайно звільнити Алсу Курмашеву:

«Російська влада повинна забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їхнє переслідування».

Раніше десятки правозахисних організацій з усього світу та західні політики також виступили на підтримку Алсу Курмашевої.

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