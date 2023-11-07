«Репортери без кордонів» анонсують запуск платформи для протидії російській пропаганді

Організація «Репортери без кордонів» заявила у вівторок, що планує запустити цифрову платформу з доступу російськомовним користувачам до незалежних новин.

Організація повідомила, що підписала контракт із глобальним супутниковим оператором Eutelsat на запуск цифрової платформи під назвою Svoboda (Freedom in Russian). Платформа, запуск якої очікується найближчими тижнями, міститиме «новинні програми, які пропонують всебічний та об’єктивний погляд на глобальні події», повідомила пресслужба організації.

Керівник «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар назвав проєкт «амбітною ініціативою, покликаною перевернути логіку пропаганди».

«Це дозволить незалежним засобам масової інформації вести мовлення для людей, які не можуть скористатися своїм правом на інформацію», – заявив Делуар.

Після вторгнення в Україну Кремль посилив інформаційну пропаганду. Усі основні незалежні ЗМІ у РФ були закриті або призупинили свою діяльність.