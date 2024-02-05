Кримська активістка Данилович у російські колонії не може приймати ліки – батько

Громадянську журналістку та активістку з Криму Ірину Данилович у колонії позбавили можливості приймати необхідні ліки, без яких вона зазнає тяжких нападів головного та вушного болю. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив її батько Броніслав Данилович.

За його інформацією, у колонії на роздачу ліків відведено 90 хвилин по вівторках і четвергах. За цей час їх встигають отримати лише 20-30 людей із черги з кількасот ув’язнених.

«За можливість бути у прохідній частині черги та отримати ліки серед хворих періодично відбуваються бійки. Ірина в цьому не бере участі і вже кілька місяців позбавлена доступу до медикаментів, які їй виписали лікарі, які ми регулярно відправляємо в посилках. Це просто садизм якийсь», – заявив Данилович.

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Також він звернув увагу на погані санітарно-гігієнічні умови в колонії. Зокрема, немає гарячої води і тисяча жінок-в’язнів не можуть нормально помитися. Крім того, недостатнє очищення посуду для їжі спричиняє зростання кишкових захворювань у в’язнів, лікуванням яких ніхто не займається.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників та проблемам охорони здоров’я на анексованому півострові.

У жовтні 2023 року правозахисники повідомили, що близько 50 кримських політв’язнів, більшість із яких мають хронічні захворювання, інвалідність або похилий вік, залишаються без медичної допомоги, якої вони потребують.

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Данилович працювала медсестрою і вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров’я на окупованому півострові.

Наприкінці 2022 року підконтрольний Росії суд у Криму засудив Ірину Данилович до семи років позбавлення волі. Повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила її у виготовленні вибухового пристрою з медичними голками.

У серпні 2023 року батько Данилович повідомив Центр ZMINA, що його дочка втратила слух на ліве вухо.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та затримання Ірини Данилович. А громадські організації України вимагали звільнення громадянської активістки.