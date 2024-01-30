У Росії за «особисті розмови про Біблію» засудили ще чотирьох свідків Єгови

У Росії Самарський районний суд засудив до семи років колонії чотирьох адептів релігійної організації «Свідки Єгови» в справі про організацію екстремістської діяльності (частина 1 стаття 282.2 КК РФ). Про це повідомляє портал «Свідки Єгови в Росії», який висвітлює переслідування представників цієї конфесії.

За версією слідства, засуджені Арам Данієлян, Денис Кузянін, Сергій Полосенко та Микола Васильєв вели «особисті розмови про Біблію» та організовували богослужіння. Державний обвинувач просив призначити їм девʼять років колонії.

Четверо чоловіків не визнали своєї провини і заявили, що подаватимуть апеляцію на вирок.

Обшуки у цих людей, як писав проєкт «ОВД-Инфо», силовики провели в грудні 2021 року. Під час одного з них силовики, як стверджував Микола Васильєв, застосували до нього тортури: поливали окропом руки, ноги та шию, вимагаючи, щоб він повідомив пароль від ноутбука. Після цього силовики одягли на нього наручники, поставили на коліна і, увімкнувши відеозапис, наказали читати вголос постанову про обшук. Потім Васильєв отримав кілька ударів по голові. Під час побиття він упав і вдарився чолом об край столу, після чого його сфотографували.

Про аналогічні тортури тоді повідомив ще один чоловік, імʼя якого не повідомлялося.

Після обшуків Данієляна, Кузяніна, Полосенка та Васильєва допитали, а потім на рік відправили до СІЗО. У грудні 2022 року суд змінив їм запобіжний захід на заборону певних дій.

У 2017 році Верховний суд РФ визнав «Управлінський центр Свідків Єгови в Росії» екстремістською організацією, ліквідував її та заборонив діяльність на території країни. Після цього всі організації єговістів стали забороненими, а щодо їхніх учасників стали порушувати кримінальні справи. На момент публікації новини у списку переслідуваних за релігію політвʼязнів, який веде «Меморіал», фігурує 418 людей.