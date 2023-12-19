У Росії триває переслідування «свідків Єгови» – ще двох людей відправив до колонії суд у Новосибірську

Суд у російському місті Новосибірськ відправив до колонії двох адептів релігійної організації «Свідки Єгови» – за звинуваченням у екстремізмі. Приводом для переслідування стали їхні релігійні переконання, повідомляє сайт церкви в Росії.

52-річних Марину Чапликіну та Валерія Малецкова засудили до чотирьох та шести років колонії відповідно, вони були взяті під варту в залі суду. Чапликіну звинувачували в участі в екстремістській організації та її фінансуванні, Малецкова – в організації її діяльності.

Екстремістською організацією російський Верховний суд визнав саму церкву. Її парафіян регулярно заарештовують та відправляють у колонії. У більш ніж 70 регіонах Росії та в анексованому Криму порушені 376 кримінальних справ, затверджені 425 обвинувальних вироків. Загалом обвинуваченими в таких справах були близько 800 людей.

Заборону релігійної організації критикували правозахисні організації та уряди західних країн. Зупинити переслідування єговістів вимагав Європейський суд з прав людини, але новим кримінальним справам та вирокам це не запобігло.

У грудні суди на Далекому Сході Росії помʼякшили чи скасували кілька вироків проти «свідків Єгови», повідомляє Сибір.Реалії. Касаційний суд відправив на новий розгляд кримінальну справу Дмитра Бармакіна, засудженого до восьми років позбавлення волі. В Амурській області регіональний суд замінив реальний термін на умовний для 71-річного Володимира Балабкіна, якому діагностували онкологічне захворювання.