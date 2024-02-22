Ташева: Україна хоче змінити назви населених пунктів у Криму до деокупації

Український уряд працює над ухвалою, яка дозволить змінити топонімічні назви в Криму до його деокупації, заявила представниця президента України в АРК Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

«Те, що в публічному просторі ми чутимемо саме кримськотатарські назви, що є історичними, для Української держави дуже важливо. Це буде потужним сигналом не лише всередині нашої держави і для наших громадян, які проживають на окупованій території, а й для наших міжнародних партнерів. Важливо показувати міжнародним партнерам, що ми займаємося питанням корінних народів», – наголосила вона.

Крім того, за словами Ташевої, «уряду і профільним відомствам дадуть доручення, щоб в освітніх програмах з’явилося більше про історію кримськотатарського народу, Криму, розвиток кримськотатарської мови і літератури».

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запропонував повернути окупованому Севастополю давню назву Ак’яр (Aqyar). А секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов минулого року опублікував пост під назвою «12 кроків деокупації Криму». Серед пропозицій – перейменування «міста російської слави» на «Об’єкт № 6».

У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, «кінцевою метою держави є звільнення Криму».