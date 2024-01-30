Львівщина стала першим регіоном, де демонтували радянські пам’ятники – символи тоталітарного режиму

У Львівській області демонтували 312 пам’ятників радянського періоду. Більшість з них – це скульптури радянських солдатів. Робоча група в регіоні працювала понад рік і, як виявилося, інвентаризація не включала всіх радянських пам’ятників, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Завдання робочої групи було очистити і декомунізувати громадський простір Львівщини від пам’яток радянської доби. Бо це ідеологічне підґрунтя, яке для українців чуже, тому що возвеличує чужих героїв. Це очищення ідеологічного фронту. Нарахували близько 180 радянських пам’ятників, а виявили на місцях 312. Можливо, ще десь хтось приховує», – повідомив заступник голови Львівської військової обласної адміністрації Андрій Годик.

Ініціатором процесу декомунізації на Львівщині були українські військовослужбовці. До них приєдналися волонтери та активісти.

Понад 150 демонтованих пам’ятників були встановлені на честь радянського солдата. При демонтажі доводилося використовувати важку техніку.

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«Це історична подія не тільки для Львівщини, а для всієї України. Ми виконали домашнє завдання, яке не виконали наші батьки 30 років тому, і повністю очистили Львівську область від радянських комуністичних маркерів. Львівська область стала першою в Україні», – каже учасник робочої групи з декомунізації Захар Миляник.

95% символів тоталітарного режиму на Львівщині демонтовані безкоштовно. Важку техніку надали місцеві підприємці, допомагали мешканці. Бюджетних коштів на ці роботи не витрачено, фінансово допомагали також місцеві підприємці.

«Ми робимо правильно, що руйнуємо російську національну пам’ять. Ми не переможемо Росію на полі бою, якщо не переможемо Росію у наших головах і нашому публічному просторі», – говорить військовий Збройних сил України Антон Петрівський.

На Львівщині ще тривають дискусії щодо перейменування 20 вулиць, а також найбільш гострим залишається питання щодо перейменування міста Червоноград. Український інституту національної пам’яті визнав цю назву міста символом російської імперської політики. Під час електронного голосування щодо перейменування міста найбільше учасників опитування, близько 46%, підтримали назву Червоноград. До слова, у Червоноградському районі було найбільше радянських пам’ятників.

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«Найбільше пам’ятників є на найбільш русифікованих ділянках України. Але там роблять зміни військовослужбовці. Мінусом процесу декомунізації є те, що я побачив, є погана комунікація органів місцевого самоврядування і місцевого населення. У час повномасштабної війни людям невідомий причинно-наслідковий зв’язок», – говорить військовослужбовець Ігор Фльорка.

Робоча група сьогодні передає свій досвід з декомунізації колегам з Тернополя, Ужгорода, Рівного, Івано-Франківська.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україні змінюють назви населених пунктів, вулиць, скверів та парків, а також демонтують пам’ятники та меморіальні дошки, які мають стосунок до РФ чи Радянського Союзу.

В Україні діють закони «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».