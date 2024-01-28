Одна людина загинула внаслідок пожежі в геріатричному пансіонаті у Львові – міськрада

У неділю, 28 січня, близько 20 години вечора надійшло повідомлення про пожежу у геріатричному пансіонаті у Львові.

За повідомленням ДСНС у Львівській області, рятувальники врятували з задимленої кімнати чоловіка. Медики йому надають медичну допомогу.

Пожежа сталась в одній у кімнат пансіонату. Рятувальники евакуювали з будинку 130 людей, щоб мешканці пансіонату почувались безпечно. Близько 20.30 пожежу було повністю ліквідовано.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці. Кімната, в якій сталась пожежа, вигоріла вщент.

При цьому у Львівській міській раді повідомляють, що внаслідок пожежі в пансіонаті на вулиці Медової Печери у Львові загинув літній чоловік. Причина смерті – численні опіки та отруєння продуктами горіння.

При цьому зазначається, що понад 200 осіб вдалось евакуювати.

Раніше, ввечері 13 січня, спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит» у Солом’янському районі, рятувальники проводили евакуацію людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували о 17:36 та о 17:42 ліквідували на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось троє осіб за допомогою, проте від госпіталізації відмовились. Згодом стало відомо, що причиною займання став навмисний підпал.