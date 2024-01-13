У дитячій кімнаті столичного ТРЦ спалахнула пожежа, триває евакуація – Кличко

У Києві в Солом’янському районі триває евакуація людей з торговельно-розважального центру «Космополіт», де спалахнула пожежа, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

«Попередньо – на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті», – зазначив мер.

Мер Києва уточнив, що екстрені служби прямують на місце події.

Раніше у Дніпрі в ніч проти 6 січня спалахнула масштабна пожежа, горів ангар із обладнанням та автобусами. У ДСНС казали, що надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро.

Рятувальники по прибуттю встановили, що пожежа спалахнула на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі). Там знаходилися транспортні засоби, а саме автобуси та обладнання.