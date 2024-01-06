У Дніпрі спалахнула пожежа, згорів ангар з автобусами – ДСНС

У Дніпрі в ніч проти 6 січня спалахнула масштабна пожежа, горів ангар із обладнанням та автобусами, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС кажуть, що у ніч проти 6 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро.

Рятувальники по прибуттю встановили, що пожежа спалахнула на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі). Там знаходилися транспортні засоби, а саме автобуси та обладнання.

У відомстві кажуть, що вогонь охопив територію площею 600 квадратних метрів. Пожежу ліквідувало о 1:40. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

На місці інциденту працювали 26 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

Раніше, 26 грудня 2023 року, у Румунії щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок пожежі, що охопила гостьовий будинок у селі на північ від Бухареста.