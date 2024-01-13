Росія: у Санкт-Петербурзі горить склад інтернет-магазину

У Санкт-Петербурзі спалахнув склад готової продукції, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеве Міністерство надзвичайних ситуацій. Площа пожежі становить 50 тисяч квадратних метрів.

За даними відомства, зайнявся склад у Пушкінському районі на Московське шосе, будинок 153 – там розташований склад компанії Wildberries.

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Загорянню було надано максимальний, п’ятий ранг складності. Причина пожежі наразі невідома, постраждалих немає, заявили у МНС.

Як повідомляє російський телеграм-канал Baza, пожежа розпочалася на 7 поверсі складу з одягом, система пожежогасіння з нею не впоралася. Ймовірно, є постраждалі.

У ніч проти 11 січня у Москві та області спалахнули дві масштабні пожежі – палали виробничий цех і адміністративно виробнича будівля.