Генштаб ЗСУ оцінює втрати Росії за попередню добу в 700 військових

Російські війська втратили близько 700 людей особового складу за попередню добу – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 13 січня.
За оцінкою українського командування, російська армія загалом втратила близько 369 160 військових.
Штаб також оцінює втрати російської військової техніки:
- 6 065 танків (+5)
- 11 269 бойових броньованих машин (+15)
- 8 728 артилерійських систем (+18)
- 957 реактивних систем залпового вогню
- 646 засобів протиповітряної оборони (+4)
- 329 літаків
- 324 гелікоптери
- 6 848 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+12)
- 1 806 крилатих ракет
- 23 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 11 632 автомобілів і автоцистерн (+20)
- 1 345 одиниць спеціальної техніки (+6)
За оцінкою ISW від 11 січня, Росія, ймовірно, наразі здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам, і це уможливлює посилення її підрозділів.
Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу в армії РФ за всю війну в Україні.
Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.
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