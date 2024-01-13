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Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ оцінює втрати Росії за попередню добу в 700 військових

Російська військова форма на Київщині, квітень 2022 року
Російська військова форма на Київщині, квітень 2022 року

Російські війська втратили близько 700 людей особового складу за попередню добу – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 13 січня.

За оцінкою українського командування, російська армія загалом втратила близько 369 160 військових.

Штаб також оцінює втрати російської військової техніки:

  • 6 065 танків (+5)
  • 11 269 бойових броньованих машин (+15)
  • 8 728 артилерійських систем (+18)
  • 957 реактивних систем залпового вогню
  • 646 засобів протиповітряної оборони (+4)
  • 329 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 6 848 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+12)
  • 1 806 крилатих ракет
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 11 632 автомобілів і автоцистерн (+20)
  • 1 345 одиниць спеціальної техніки (+6)

За оцінкою ISW від 11 січня, Росія, ймовірно, наразі здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам, і це уможливлює посилення її підрозділів.

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу в армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.

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