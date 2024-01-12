Через три річки за два місяці? Росія хоче вибити ЗСУ за нові рубежі

12 січня у своєму телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що армія Росії готується наступати на Сіверському напрямку. Для цього, за його словами, армія агресора переміщає туди підрозділи «Шторм-Z» та формує інші штурмові роти.

Крім цього, він повідомив, що Росія вже активно атакує на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Якщо на першому російська армія збираємось вийти на східний берег річки Оскіл біля Куп’янська, то біля Лимана спробує витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець, заявив командувач.

У районі ж Бахмута, за словами Сирського, росіяни намагатимуться вийти на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас.

А президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами країн Балтії заявив, що Кремль намагатиметься здобути «тактичні перемоги» на фронті до виборів президента Росії у березні 2024 року.

«Вони готуватимуть контрнаступальні дії. Коли? Розуміючи, що людина готується до виборів, приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось тактичних перемог маленьких, щоб інформаційно піднімати перед ними і готуватися до чогось глобального та масового після», - сказав президент.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

У звіті 13 грудня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Головні питання випуску:

Наскільки реальні плани Росії вийти на три водні рубежі за два місяці, що залишилися до виборів у Росії?

Чим ризикує президент РФ Володимир Путін, ганяючи російських солдатів на поспішні штурми?

І що дасть Кремлю захоплення нових природних рубежів оборони?