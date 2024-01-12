Через три річки за два місяці? Росія хоче вибити ЗСУ за нові рубежі

12 січня у своєму телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що армія Росії готується наступати на Сіверському напрямку. Для цього, за його словами, армія агресора переміщає туди підрозділи «Шторм-Z» та формує інші штурмові роти.
Крім цього, він повідомив, що Росія вже активно атакує на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
Якщо на першому російська армія збираємось вийти на східний берег річки Оскіл біля Куп’янська, то біля Лимана спробує витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець, заявив командувач.
У районі ж Бахмута, за словами Сирського, росіяни намагатимуться вийти на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас.
А президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами країн Балтії заявив, що Кремль намагатиметься здобути «тактичні перемоги» на фронті до виборів президента Росії у березні 2024 року.
«Вони готуватимуть контрнаступальні дії. Коли? Розуміючи, що людина готується до виборів, приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось тактичних перемог маленьких, щоб інформаційно піднімати перед ними і готуватися до чогось глобального та масового після», - сказав президент.
- У звіті 13 грудня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.
Головні питання випуску:
Наскільки реальні плани Росії вийти на три водні рубежі за два місяці, що залишилися до виборів у Росії?
Чим ризикує президент РФ Володимир Путін, ганяючи російських солдатів на поспішні штурми?
І що дасть Кремлю захоплення нових природних рубежів оборони?
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.