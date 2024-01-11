Росія: у Москві та області спалахнули масштабні пожежі – МНС

У ніч проти 11 січня у Москві та області спалахнули дві масштабні пожежі – палали виробничий цех і адміністративно виробнича будівля, йдеться в повідомленні російського Міністерства з надзвичайних справ (МНС).

Рятувальники кажуть, що в селищі Обухово біля Москви горіла покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м2.

До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією рятувальників, постраждалих немає.

Крім того, в МНС кажуть, що у Москві на шосе Ентузіастів палала адміністративно-виробнича будівля на площі 2000 м2.

«На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню. За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні МНС Росії.

Останнім часом у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.