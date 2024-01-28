На Житомирщині під час пожежі загинуло дві дитини – ДСНС

На Житомирщині 28 січня спалахнула пожежа у приватному житловому будинку в селі Грабняк, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби.

За попередньою інформацією, «цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє сестер 2021 та 2022 р.н.».

У ДСНС кажуть, коли ж брати повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.

Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але цього зробити не вдалося, повідомили рятувальники.

«Наразі остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами», – підсумували у ДСНС.

Раніше, ввечері 13 січня, спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит» у Солом’янському районі, рятувальники проводили евакуацію людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували о 17:36 та о 17:42 ліквідували на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось троє осіб за допомогою, проте від госпіталізації відмовились. Згодом стало відомо, що причиною займання став навмисний підпал.