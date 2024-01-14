У Рівному сталась пожежа у багатоповерхівці: є загиблий і постраждалий – ДСНС

У Рівному 14 січня сталось займання в одній із багатоповерхівок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними відомства, під час гасіння пожежі у багатоквартирному житловому будинку було врятовано чоловіка та евакуйовано 15 осіб.

Рятувальники кажуть, що прибули на місце події в апаратах захисту органів дихання і в одній із квартир на 7 поверсі виявили тіло чоловіка 2002 року народження, а також ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом. Постраждалого вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

«Причина пожежі та розмір збитків встановлюються», – повідомили в службі.

Увечері 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит» у Солом’янському районі, рятувальники проводили евакуацію людей, повідомив мер Києва Вітлаій Кличко.

За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували о 17:36 та о 17:42 ліквідували на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось троє осіб за допомогою, проте від госпіталізації відмовились. Згодом стало відомо, що причиною займання став навмисний підпал.