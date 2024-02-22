В Силах оборони Півдня розповіли деталі про удар по скупченню сил РФ на Херсонщині

Було щойнаменше три удари по скупченню російських військ на полігоні біля Нової Каховки – про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповіла Наталія Гуменюк, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України. Вона повідомила, що на полігоні готувалися російські військові, які намагалися штурмувати населений пункт Кринки.

«Був вибух, і не один. Тричі, феєрично, як водиться, повторили для закріплення. Так, дійсно, готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, Кринки. Так, дійсно, окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, в тому числі вогневої підготовки. За попередніми даними, ймовірно, там перебували й представники командування угруповання «Днепр». Ці дані ще перевіряються», – сказала Гуменюк.

Для завдання ударів у зоні відповідальності Сил оборони Півдня, каже Гуменюк, використовують всі види озброєння, які надають партнери України. Втім, конкретні засоби ураження вона не назвала. За її словами, Сили оборони Півдня завдають зосереджених ударів по скупченню російських військ, і такі дії не загрожують цивільному населенню.

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«Розуміння, що нам треба працювати високоточною і далекобійною зброєю, є вже давно, оскільки це особливість нашої зони відповідальності. У нас лінія фронту проходить фактично річкою Дніпро і трішки по лівому берегу, тому відстань від основного напрямку нашого базування до ворожого – досить солідна. Називати конкретні засоби зараз недоречно, тому що окупантів там багато, і роботи ще багато», – пояснила вона.

Гуменюк додала, що українська армія має на меті знищити всі місця скупчення російських військових на лівому березі Дніпра:

«На лівому березі є окупанти, і всі місця, де вони скупчуються, будуть знищені. Особливо, якщо це не зачіпає цивільне населення. А тут важко було не скористатися такою можливістю, коли виключно окупанти зібрані в конкретному місці, і це не загрожує цивільним».

Впродовж доби 21 лютого, за повідомленням Гуменюк, втрати армії РФ в зоні відповідальності Сил оборони Півдня склали 133 російських військових. Таким чином, каже Гуменюк, інформація про зачищення населеного пункту Кринки, про яке прозвітував російському президент Володимиру Путіну Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, є неправдивою. Вона пояснила, що українські сили оборони продовжують перебувати на лівобережжі Херсонщини.

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«Те, що вони брехливо заявили про зачищення Кринок, це була така собі спроба зробити «гарну міну при поганій грі». І після того, як вони у неділю провели 16 штурмів, вони мали відзвітувати, що це все було недаремно. Але кого ж тоді вони штурмували ще чотири рази за минулу бойову добу? Зрозуміло, якщо вони продовжують штурмувати в тому самому напрямку, зазнавати втрат на тому самому плацдармі, то там залишаються наші підрозділи, які продовжують утримувати позиції і давати відсіч ворогу», – каже речниця.

За її даними, кількість штурмів на цьому напрямку впала після піку в неділю. Гуменюк припустила, що російське командування планувало звітувати про успіхи після масованого штурму 18 лютого, але «залишився тільки фальшивий звіт».

Увечері 21 лютого український військово-аналітичний ресурс DeepState в Telegram опублікував відео нібито удару ЗСУ по російських військових на полігоні поблизу Подо-Калинівки Херсонської області під час їхнього шикування. Російське командування не коментувало цю інформацію.

Напередодні керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у селі Кринки на лівому березі Херсонщини.