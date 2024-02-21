ISW не бачить підтверджень словам Шойгу про «зачищення Кринок» на Херсонщині

Американський Інститут дослідження війни не може з відкритих джерел підтвердити слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу про відбиття плацдарму українських військ у селі Кринки на лівобережжі Херсонщини – про це йдеться в останньому звіті.

«Доступні у відкритих джерелах візуальні докази, а також повідомлення з російської та української сторін вказують на те, що українські сили зберігають за собою свій обмежений плацдарм у цьому районі», – пишуть аналітики.

ISW нагадує, що командувач російського угруповання «Дніпро» Михайло Теплинський доповідав президенту РФ Володимиру Путіну, що група українських військових залишається в населеному пункті. Натомість російський міністр оборони наполягає, що російські зусилля з усунення плацдарму були успішно завершені, і похвалив за це неуточнені підрозділи ВДВ та 810-му бригаду морської піхоти.

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«Станом на момент публікації ISW не спостерігав жодних візуальних доказів нещодавнього помітного просування Росії поблизу обмеженого українського плацдарму в Кринках та поблизу нього», – йдеться в звіті.

Інститут вказує на заяви українського командування про поступове розширення плацдарму, а також російських «воєнкорів» про те, що позиційні бої під Кринками тривають.

«Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року, хоча Кремль, ймовірно, створює очікування, які російські військові можуть не виправдати», – припускає ISW.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним 20 лютого заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра.

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За словами самого Путіна, командувач російського угруповання військ «Дніпро» Михайло Теплинський доповів йому, що в Кринках залишаються кілька людей, які ховаються «чи в лісах, чи у виритих норах». Шойгу відповів, що підтверджує доповідь. «Це справді так, Кринки зачищені», – сказав міністр оборони.

У Генеральному штабі ЗСУ слова російських високопосадовців заперечили, про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонській області оприлюднене стандартне для останніх місяців повідомлення. Оперативне командування ЗСУ «Південь» назвало заяви Шойгу «фальсифікацією фактів».

Українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки восени 2023 року. Відтоді, попри складність постачання підрозділів у цьому селі та неможливість переправити через Дніпро важку техніку, бійці ЗСУ утримують ці позиції.