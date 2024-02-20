Оперативне командування «Південь»: слова Шойгу про Кринки є «фальсифікацією фактів»

Російські військові і військово-політичне керівництво «вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів», заявляючи про «зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра» в Херсонській області. Про це пізно ввечері 20 лютого заявило оперативне командування ЗСУ «Південь».

«Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання», – інформують українські військові.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним 20 лютого заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра.

За словами самого Путіна, командувач російського угруповання військ «Дніпро» Михайло Теплинський доповів йому, що в Кринках залишаються кілька людей, які ховаються «чи в лісах, чи у виритих норах». Шойгу відповів, що підтверджує доповідь. «Це справді так, Кринки зачищені», – сказав міністр оборони.

У Генеральному штабі ЗСУ слова російських високопосадовців заперечили, про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонській області оприлюднене стандартне для останніх місяців повідомлення.

Українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки восени 2023 року. Відтоді, попри складність постачання підрозділів у цьому селі та неможливість переправити через Дніпро важку техніку, бійці ЗСУ утримують ці позиції.