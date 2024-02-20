Правозахисники: Росія вивезла з Сімферополя 60 людей, викрадених на окупованих територіях

Наприкінці 2023 року зі слідчого ізолятора №2 Сімферополя на територію РФ вивезли 60 людей – українців, викрадених на окупованих територіях України. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» із посиланням на свої джерела, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Як повідомляють джерела КПГ, щодо етапованих (спеціально вказаних ФСБ) використали поширену практику – побиття на кожному пункті прямування по етапу (зазвичай у СІЗО)», – йдеться в повідомленні.

Як стверджується, найбільш жорстка ділянка етапу – між Сімферополем та російським Краснодаром, оскільки ув’язнених везуть в автотранспорті у так званих «склянках». Це вузька обгороджена частина салону, де можна їхати тільки стоячи, зазначають правозахисники.

Читайте також: Суд в окупованому Криму залишив чинним 13-річне ув’язнення журналіста Цигіпи – правозахисники

«Дорога із Сімферополя до Краснодара займає понад вісім годин, і весь цей час людям доводиться стояти в дуже незручній позі, бо в «склянку» також кладуть і всі особисті речі в’язня. Через дуже обмежене місце сісти там неможливо», – цитує джерела КПГ.

Раніше голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомляв, що за 2023 рік у Криму правозахисники зафіксували 173 затримання, 65 обшуків, 217 арештів, 186 допитів, а також майже 300 випадків порушення права на справедливий суд та понад 50 – права на здоров’я.

У січні 2024 року російська служба Бі-бі-сі повідомила, що в колоніях і слідчих ізоляторах у Росії і на окупованих територіях України утримуються тисячі українських громадян, які не є військовополоненими.