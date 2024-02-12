«Меморіал»: у російському СІЗО помер українець, звинувачений у шпигунстві

У Росії помер 71-річний громадянин України, звинувачений у шпигунстві, участі у терористичній спільноті й незаконному зберіганні зброї – на інформацію про припинення справи у зв’язку зі смертю обвинуваченого у картотеці суду 11 лютого звернуло увагу товариство «Меморіал».

За даними правозахисників, йдеться про Віктора Демченка, він, ймовірно, помер у СІЗО у Ростовській області.

Правозахисники зазначають, що про фігуранта і кримінальну справу відомо мало. Демченко народився 1952 року в місті Моспине Донецької області, яке від 2014 року перебуває під окупацією.

Справа проти чоловіка надійшла до Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону наприкінці серпня 2023 року. Усього відбулося сім засідань по суті.

Російському державному агентству ТАСС у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону підтвердили смерть заарештованого. ТАСС із посиланням на російських правоохоронців додало, що українець помер 31 грудня від наслідків інсульту.