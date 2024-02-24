Дані Генштабу ЗСУ: втрати Росії за два роки повномасштабної війни перевищили 409 тисяч військових

Російські війська втратили близько 770 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 лютого.

Відтак українське командування оцінює загальні втрати Росії з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2024-го в близько 409 010 військових.

Також, за даними Генштабу, російська армія втратила:

6 534 танки (+8 за добу)

12 425 бойових броньованих машин (+15)

9 952 артилерійські системи (+36)

999 реактивні системи залпового вогню

684 засоби протиповітряної оборони (+2)

340 літаків (+1)

325 гелікоптерів

7 659 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+31)

1 905 крилатих ракет (+2)

25 кораблів і катерів

1 підводний човен

12 988 автомобілів і автоцистерн (+28)

1 576 одиниць спеціальної техніки (+1)

Напередодні у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Президент України Володимир Зеленський напередодні в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».