«Чудова робота»: Сирський щодо збиття російського літака А-50У

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на збиття російського літака А-50У.

«Мінус А-50У – чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів – це велика честь», – наголосив Сирський.

У п’ятницю, 23 лютого, у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

«А-50 із позивним «Баян» долітався! Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!», – зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У Міноборони РФ цю інформацію не коментували.

Наразі це третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.

А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому сили РФ керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки.