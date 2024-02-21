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Новини | Суспільство

Повітряні сили повідомляють про збиття російського Су-34

Ілюстраційне фото. Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на околиці міста Лиману, звільненому раніше ЗСУ від армії РФ. Лиман, Донеччина, 5 жовтня 2022 року
Ілюстраційне фото. Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на околиці міста Лиману, звільненому раніше ЗСУ від армії РФ. Лиман, Донеччина, 5 жовтня 2022 року

Українські війська збили російський винищувач Су-34, заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук вранці 21 лютого.

«Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья», – написав він.

Олещук не уточнив, на якому напрямку був збитий винищувач.

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Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.

За даними Генштабу на ранок 21 лютого, Росія втратила 338 літаків у ході війни в Україні.

19 лютого командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 та винищувача Су-35С.

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