Дані ЗСУ: російська армія втратила понад 1 тисячу військових за добу

Російські війська втратили 1 130 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 лютого.

За даними українського командування, російська армія втратила загалом близько 406 080 військових за час повномасштабного вторгнення.

Штаб наводить оновлені дані про знищену російську техніку:

6 516 танків (+13)

12 338 бойових броньованих машин (+70)

9 826 артилерійських систем (+53)

992 реактивні системи залпового вогню (+4)

678 засобів протиповітряної оборони (+3)

338 літаків

325 гелікоптерів

7 560 безілотників оперативно-тактичного рівня (+39)

1 903 крилаті ракети (+1)

25 кораблів і катерів

1 підводний човен

12 861 автомобіль і автоцистерна (+56)

1 558 одиниць спеціальної техніки (+7)

Раніше Повітряні сили звітували про знищення 13 із 19 дронів-камікадзе, які російські війська вночі випустили по Україні, а також ракети Х-59.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».