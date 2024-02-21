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Росія атакувала Україну 19 «шахедами», 13 із них збили – командування

Повітряні сили додають, що до відбиття атаки були залучені ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони
Повітряні сили додають, що до відбиття атаки були залучені ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони

Російські війська запустили 19 дронів-камікадзе по Україні з району Приморсько-Ахтарська вночі проти 21 лютого, повідомляють Повітряні сили вранці у вівторок.

Крім того, російські війська застосували зенітну керовану ракету С-300 та чотири крилаті ракети Х-22 з Ростовської області й керовану авіаційну ракету Х-59 з Бєлгородської області.

«В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей», – йдеться в повідомленні.

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Повітряні сили додають, що до відбиття атаки були залучені ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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