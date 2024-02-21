Росія атакувала Україну 19 «шахедами», 13 із них збили – командування

Російські війська запустили 19 дронів-камікадзе по Україні з району Приморсько-Ахтарська вночі проти 21 лютого, повідомляють Повітряні сили вранці у вівторок.

Крім того, російські війська застосували зенітну керовану ракету С-300 та чотири крилаті ракети Х-22 з Ростовської області й керовану авіаційну ракету Х-59 з Бєлгородської області.

«В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей», – йдеться в повідомленні.

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Повітряні сили додають, що до відбиття атаки були залучені ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.