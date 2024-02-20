Війська РФ обстріляли Краматорськ, троє людей поранені – ОВА

Російські війська ввечері 20 лютого обстріляли Краматорськ, внаслідок чого троє людей зазнали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Краматорськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні близько 20-ї години в місті пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону і житлову забудову. Наразі відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», – написав Філашкін у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.