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Війська РФ обстріляли Краматорськ, троє людей поранені – ОВА

Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють, заявив голова ОВА (фото ілюстративне)
Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють, заявив голова ОВА (фото ілюстративне)

Російські війська ввечері 20 лютого обстріляли Краматорськ, внаслідок чого троє людей зазнали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Краматорськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні близько 20-ї години в місті пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону і житлову забудову. Наразі відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», – написав Філашкін у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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