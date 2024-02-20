Двоє людей загинули на Харківщині через російський дрон, який влучив в автомобіль – влада

Двоє людей загинули, одна людина була поранена на Харківщині 20 лютого, коли російський дрон влучив у цивільний автомобіль, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп’янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. В автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій і 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, усі троє – робітники місцевої ферми, які поверталися додому після роботи.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.