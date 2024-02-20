На Сумщині внаслідок влучання БПЛА у житловий будинок загинула родина – ОВА

На Сумщині внаслідок російської атаки по Новослобідській громаді вранці 20 лютого загинула родина з п’яти людей, уточнює у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними місцевої влади, встановлено, що у житловий будинок влучив російський ударний БПЛА типу «Ланцет».

«Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок російської атаки по Новослобідській громаді.

За даними ОВА, по громаді завдали авіаційно-артилерійського удару. Він спричинив пожежу в житловому будинку.

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Минулого тижня російські військові протягом шести годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області, загинув чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.