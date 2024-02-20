Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Сумщині внаслідок влучання БПЛА у житловий будинок загинула родина – ОВА

Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок російської атаки по Новослобідській громаді.
Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок російської атаки по Новослобідській громаді.

На Сумщині внаслідок російської атаки по Новослобідській громаді вранці 20 лютого загинула родина з п’яти людей, уточнює у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними місцевої влади, встановлено, що у житловий будинок влучив російський ударний БПЛА типу «Ланцет».

«Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок російської атаки по Новослобідській громаді.

За даними ОВА, по громаді завдали авіаційно-артилерійського удару. Він спричинив пожежу в житловому будинку.

Читайте також: Вночі РФ атакувала Україну 23 дронами-камікадзе. На Полтавщині постраждав промисловий об’єкт

Минулого тижня російські військові протягом шести годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області, загинув чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG