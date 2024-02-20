Сумщина: двоє людей загинули через російський обстріл – ОВА

Російські війська обстріляли Новослобідську громаду Сумської області вранці 20 лютого, повідомила обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, по громаді завдали авіаційно-артилерійського удару. Він спричинив пожежу в житловому будинку.

«Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу уточнюються.

Минулого тижня російські військові протягом шести годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області, загинув чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.