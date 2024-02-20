Вибух автомобіля на Одещині: постраждали двоє представників Української добровольчої армії

Увечері 19 лютого в Одеській області підірвався автомобіль, повідомило регіональне управління Національної поліції. За повідомленням, вибух стався в селі Гвардійське.

Згодом в поліції заявили, що постраждали двоє людей:

«Унаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами».

Правоохоронці відкрили справу про замах на умисне вбивство двох людей, вчинений у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб. Кваліфікація передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Добровольче формування «Українська добровольча армія» згодом повідомило, що постраждалі – його учасники Альберт та Наталя Кручиніни.

«Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція. Командування УДА розцінює зазначений злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки», – повідомили в організації.

УДА попросила всіх ймовірних очевидців зв’язатися з керівництвом формування.

Минулого тижня схожий випадок стався в Чернігові: там підірвався автомобіль, внаслідок чого постраждали чоловік і жінка, які перебували всередині.