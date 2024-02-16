У поліції Німеччини кажуть, що затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві українського баскетболіста

Німецькі правоохоронці вранці 16 лютого затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві у Дюссельдорфі українського баскетболіста Володимира Єрмакова, повідомила місцева поліція.

«Сьогодні вранці відділ із розслідування вбивств виконав ордери на арешт ще трьох молодих людей (14-річного німця грецького походження з Герне, 14-річного сирійця і 15-річного сирійця, обидва з Гельзенкірхена), які вважаються підозрюваними у спільному вбивстві, замаху на вбивство і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що після допитів великої кількості свідків та аналізу доказів і відеозаписів з’являється все більше ознак того, що до злочину могли бути причетні інші особи.

У Німеччині внаслідок нападу 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст юнацької збірної України Володимир Єрмаков, а його друг Артем Козаченко перебуває у реанімації. Хлопці приїхали до Німеччини, рятуючись від повномасштабної війни Росії проти України. Тут вони грали за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. За повідомленням поліції міста Ессен, 12 лютого затримали першого підозрюваного у нападі. Ним виявився 15-річний підліток, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Згідно з попереднім розслідуванням, у сутичці застосували ніж. Серйозних поранень також зазнали й двоє інших підлітків: 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німецько-ліванська дівчинка з Обергаузена. Підозрювані у скоєнні злочину втекли з місця події.

За даними німецької влади, наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.