МЗС про загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала нападника

Міністерство закордонних справ України заявило, що дипломати перебувають на зв’язку з німецькою поліцією у справі про вбивство українського баскетболіста у Дюссельдорфі, і відомо, що нападника вже затримали.

«МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування і притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця, якому надають необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. «Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», –додав Ніколенко.

Про особу нападника чи мотиви нападу в МЗС не повідомили. Поліція Німеччини справу наразі не коментувала.

Раніше про те, що в Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков, повідомила Федерація баскетболу України.

За повідомленням, напад стався у Дюссельдорфі ввечері 10 лютого.

«Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці», – заявили у Федерації баскетболу Києва.

За повідомленням, Козаченко залишається в реанімації.

У ФБК уточнили, що місцева поліція розслідує справу. Інші подробиці поки що невідомі.

За даними німецької влади, наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.