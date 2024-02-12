«Дев'ять ножових поранень». Що відомо про вбивство українського юнака-баскетболіста в Німеччині

У Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацької збірної України (2022 рік) Володимир Єрмаков, а його друг Артем Козаченко перебуває у реанімації. Хлопці приїхали до Німеччини, рятуючись від повномасштабної війни Росії проти України. Тут вони грали за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. За повідомленням поліції міста Ессен, нападника вже затримали. Ним виявився 15-річний підліток, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» проаналізував усю наявну інформацію із відкритих джерел і публікує те, що відомо на цей момент про обставини справи.

«Дев'ять ножових поранень грудної клітки та живота»

Як повідомляє поліція, у суботу ввечері 10 лютого на автобусній зупинці німецького міста Оберхаузен відбулася суперечка між двома групами підлітків, яка переросла у фізичну сутичку.

Під час сутички двоє українських юнаків з Дюссельдорфа отримали важкі ножові поранення. Життя 17-річного Володимира Єрмакова лікарям не вдалося врятувати, він помер під час операції.

Артем Козаченко, якому вже виповнилося 18 – наразі перебуває у реанімації.

Згідно з попереднім розслідуванням, у сутичці застосували ніж. Серйозні поранення також отримали й двоє інших підлітків: 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німецько-ліванська дівчинка з Оберхаузена. Підозрювані у скоєнні злочину втекли з місця події.

У ніч на 12 лютого відділ із розслідувань вбивств поліції Ессена під керівництвом прокуратури взяв на себе розслідування цієї справи.

Слідчим вдалося встановити особи двох юнаків, яким у подальшому оголосили про підозру у скоєнні злочину, і заарештувати їх за місцем проживання.

Виявилося, що у нападі й вбивстві підозрюють 15-річного німця турецького походження та 14-річного німця грецького походження. Вони, за повідомленням правоохоронців, вже раніше потрапляли в поле зору кримінальної поліції.

Після розслідування прокуратура Ессена звернулася з клопотанням про видачу ордера на арешт 15-річного підлітка за вбивство з необережності та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Іншого підозрюваного – 14-річного підлітка – після поліцейських заходів передали законним опікунам через відсутність достатніх доказів.

За повідомленням німецької газети BILD, 15-річний підозрюваний завдав двом українцям ножових поранень загалом дев'ять разів у груди та живіт. Раніше, пишуть журналісти, він уже притягувався до відповідальності через кілька нападів та пограбувань.

Реакція української влади

Міністерство закордонних справ України повідомило, що дипломати перебувають на зв’язку з німецькою поліцією у справі про вбивство українського баскетболіста у Дюссельдорфі.

Поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії

«МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування і притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії», – написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що відомство також контролює лікування іншого постраждалого українця, якому надають необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. «Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», – додав Ніколенко.

Що відомо про спортсмена

17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, рятуючись від війни в Україні, приїхав до Німеччини. У Дюссельдорфі він грав за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19). Німецький клуб Art Giants Düsseldorf висловив своє співчуття щодо трагічної смерті українського баскетболіста.

«Ми сумуємо і прощаємося з нашим молодим гравцем Володимиром Єрмаковим, який став жертвою насильства і пішов з життя в суботу ввечері.17-річний українець був невід'ємною частиною нашої команди NBBL у Бундеслізі U19, був номінований до національної збірної U18 і навіть час від часу тренувався з нашими професіоналами. Володимир був дуже популярним серед тренерів, товаришів по команді та друзів. Його запам'ятають як молодого хлопця, чиє повсякденне життя характеризувалося чистою радістю життя та спортивними амбіціями», – пишуть на офіційній сторінці клубу.

У Федерації баскетболу Києва повідомили, що раніше Володимир Єрмаков грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12». Також юнак виступав у складі юнацької збірної України на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

«Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці», – заявили у Федерації баскетболу Києва.

Наразі німецька поліція нічого не заявляла про етнічні мотиви зловмисників. Крім того, як відомо, під час нападу постраждали й підлітки неукраїнського походження.

Тим часом лікарі борються за життя іншого потерпілого українця – Артема Козаченка. Його батько збирає кошти на лікування та реабілітацію свого сина.

«Всім дякую за молитви та підтримку! Я не можу поки давати коментарів. Якщо є можливість допомогти я створив банку. Всі кошти які не будуть використані на лікування сина підуть на потреби наших військових», – написав чоловік у соцмережі Facebook.

Розслідування обставин і мотивів злочину триває.