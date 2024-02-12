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«Дев'ять ножових поранень». Що відомо про вбивство українського юнака-баскетболіста в Німеччині

Загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков (праворуч), а його друг Артем Козаченко (ліворуч) перебуває у реанімації
Загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков (праворуч), а його друг Артем Козаченко (ліворуч) перебуває у реанімації

У Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацької збірної України (2022 рік) Володимир Єрмаков, а його друг Артем Козаченко перебуває у реанімації. Хлопці приїхали до Німеччини, рятуючись від повномасштабної війни Росії проти України. Тут вони грали за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. За повідомленням поліції міста Ессен, нападника вже затримали. Ним виявився 15-річний підліток, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» проаналізував усю наявну інформацію із відкритих джерел і публікує те, що відомо на цей момент про обставини справи.

Володимир Єрмаков приїхав до Німеччини, рятуючись від повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Володимир Єрмаков приїхав до Німеччини, рятуючись від повномасштабного вторгнення Росії в Україну

«Дев'ять ножових поранень грудної клітки та живота»

Як повідомляє поліція, у суботу ввечері 10 лютого на автобусній зупинці німецького міста Оберхаузен відбулася суперечка між двома групами підлітків, яка переросла у фізичну сутичку.

Під час сутички двоє українських юнаків з Дюссельдорфа отримали важкі ножові поранення. Життя 17-річного Володимира Єрмакова лікарям не вдалося врятувати, він помер під час операції.

Артем Козаченко, якому вже виповнилося 18 – наразі перебуває у реанімації.

Згідно з попереднім розслідуванням, у сутичці застосували ніж. Серйозні поранення також отримали й двоє інших підлітків: 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німецько-ліванська дівчинка з Оберхаузена. Підозрювані у скоєнні злочину втекли з місця події.

У ніч на 12 лютого відділ із розслідувань вбивств поліції Ессена під керівництвом прокуратури взяв на себе розслідування цієї справи.

Слідчим вдалося встановити особи двох юнаків, яким у подальшому оголосили про підозру у скоєнні злочину, і заарештувати їх за місцем проживання.

Виявилося, що у нападі й вбивстві підозрюють 15-річного німця турецького походження та 14-річного німця грецького походження. Вони, за повідомленням правоохоронців, вже раніше потрапляли в поле зору кримінальної поліції.

Заява німецьких правоохоронців
Заява німецьких правоохоронців

Після розслідування прокуратура Ессена звернулася з клопотанням про видачу ордера на арешт 15-річного підлітка за вбивство з необережності та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Іншого підозрюваного – 14-річного підлітка – після поліцейських заходів передали законним опікунам через відсутність достатніх доказів.

За повідомленням німецької газети BILD, 15-річний підозрюваний завдав двом українцям ножових поранень загалом дев'ять разів у груди та живіт. Раніше, пишуть журналісти, він уже притягувався до відповідальності через кілька нападів та пограбувань.

Реакція української влади

Міністерство закордонних справ України повідомило, що дипломати перебувають на зв’язку з німецькою поліцією у справі про вбивство українського баскетболіста у Дюссельдорфі.

Поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії
Ніколенко

«МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування і притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії», – написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що відомство також контролює лікування іншого постраждалого українця, якому надають необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. «Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», – додав Ніколенко.

Що відомо про спортсмена

17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, рятуючись від війни в Україні, приїхав до Німеччини. У Дюссельдорфі він грав за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19). Німецький клуб Art Giants Düsseldorf висловив своє співчуття щодо трагічної смерті українського баскетболіста.

«Ми сумуємо і прощаємося з нашим молодим гравцем Володимиром Єрмаковим, який став жертвою насильства і пішов з життя в суботу ввечері.17-річний українець був невід'ємною частиною нашої команди NBBL у Бундеслізі U19, був номінований до національної збірної U18 і навіть час від часу тренувався з нашими професіоналами. Володимир був дуже популярним серед тренерів, товаришів по команді та друзів. Його запам'ятають як молодого хлопця, чиє повсякденне життя характеризувалося чистою радістю життя та спортивними амбіціями», – пишуть на офіційній сторінці клубу.

У Німеччині Володимир грав за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19)
У Німеччині Володимир грав за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19)

У Федерації баскетболу Києва повідомили, що раніше Володимир Єрмаков грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12». Також юнак виступав у складі юнацької збірної України на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

«Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці», – заявили у Федерації баскетболу Києва.

Наразі німецька поліція нічого не заявляла про етнічні мотиви зловмисників. Крім того, як відомо, під час нападу постраждали й підлітки неукраїнського походження.

Тим часом лікарі борються за життя іншого потерпілого українця – Артема Козаченка. Його батько збирає кошти на лікування та реабілітацію свого сина.

Батько Артема Козаченка просить про допомогу пораненому сину
Батько Артема Козаченка просить про допомогу пораненому сину

«Всім дякую за молитви та підтримку! Я не можу поки давати коментарів. Якщо є можливість допомогти я створив банку. Всі кошти які не будуть використані на лікування сина підуть на потреби наших військових», – написав чоловік у соцмережі Facebook.

Розслідування обставин і мотивів злочину триває.

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