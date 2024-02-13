У Чернігові вибухнув автомобіль, постраждали люди – поліція

У Чернігові пролунав вибух усередині легкового автомобіля, йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Як зазначили правоохоронці, інформація про вибух в автомобілі в одному з мікрорайонів Чернігова надійшла близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в авто, – чоловік і жінка. Їх госпіталізували, кажуть у відомстві.

«Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського районного управління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія», – зазначили правоохоронці.

Поліція встановлює обставини інциденту.