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Під Краматорськом спалахнула пожежа: загинули троє людей, серед них дитина – ДСНС

На Донеччині в Краматорському районі спалахнула пожежа у приватному будинку, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій 4 лютого
На Донеччині в Краматорському районі спалахнула пожежа у приватному будинку, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій 4 лютого

На Донеччині в Краматорському районі спалахнула пожежа у приватному будинку, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій 4 лютого.

Зазначається, що загоряння сталося 4 лютого вранці у селі Софіївка у Краматорському районі – горів приватний житловий будинок по всій площі.

«У ході розвідки та ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла 2 дорослих та дитини. Пожежу ліквідовано, її причини встановлюються», – розповіли рятувальники.

Раніше, ввечері 13 січня, спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит» у Солом’янському районі, рятувальники проводили евакуацію людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували о 17:36 та о 17:42 ліквідували на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось троє осіб за допомогою, проте від госпіталізації відмовились. Згодом стало відомо, що причиною займання став навмисний підпал.

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