66 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на лінії фронту

Російські війська завдали п'ятьох ракетних і 125 авіаційних ударів, а також здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних сил України та українських населених пунктах за минулу добу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 21 лютого.

За добу штаб зафіксував 66 бойових зіткнень на лінії фронту. Наслідки нічної повітряної атаки дронами типу Shahed-136/131 наразі уточнюються.

«Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», – йдеться в зведенні.

Генштаб повідомляє про:

дві безуспішні спроби наступу російських військ у районі Синьківки на Куп’янському напрямку

вісім атак на Лиманському напрямку, поблизу Білогорівки, Тернів і Виїмки

дві відбиті атаки біля Іванівського на Бахмутському напрямку

13 відбитих спроб наступати на Авдіївському напрямку: біля Степового, Ласточкиного, Сєверного та Невельського

20 спроб РФ прорвати оборону на Мар’їнському напрямку, Сили оборони стримують російські війська неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки

сім спроб російської армії «покращити своє тактичне положення» на південь від Пречистівки та Золотої Ниви на Новопавлівському напрямку

сім атак біля Малої Токмачки та Роботиного на Запоріжжі

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм», – йдеться в зведенні.

Командування звітує про удари авіації та ракетних військ ЗСУ по російських військових цілях протягом доби.

Раніше Інститут дослідження війни повідомив, що не може з відкритих джерел підтвердити, що російські війська вибили ЗСУ з плацдарму в Кринках на лівобережжі Херсонщини.