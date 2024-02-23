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Війська РФ намагалися 31 раз прорвати оборону ЗСУ на Марʼїнському напрямку – Генштаб

Українські військовослужбовці 93-ї бригади ведуть вогонь із самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика» поблизу міста Часів Яр Донецької області, 22 лютого 2024 року
Українські військовослужбовці 93-ї бригади ведуть вогонь із самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика» поблизу міста Часів Яр Донецької області, 22 лютого 2024 року

Протягом останньої доби на лінії фронту відбулося 58 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У Збройних силах України повідомили, що стримують війська Росії по усій лінії фронту, зокрема, на Мар’їнському напрямку загарбники 31 раз намагалися прорвати оборону.

«На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Збройні сили відбили шість атак на Бахмутському напрямку і дев’ять атак на Авдіївському.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено сім спроб штурму позицій наших військ», – наголошує Генштаб.

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За даними ЗСУ, армія Росії завдала п’ять ракетних і 60 авіаційних ударів, здійснила 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Вранці Генштаб інформував про 43 російські спроби прорвати оборону на Мар’їнському напрямку поблизу Новомихайлівки і Побєди.

Проєкт DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.

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