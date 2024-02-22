Росія захопила Побєду: це «дорога» на Вугледар

Проєкт DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.

Російські «військові блогери» вважають: хоча цей населений пункт є зовсім крихітним, він нібито має важливе тактичне значення – оскільки розташований на головній трасі до Вугледару на півдні Донецької області.

До Вугледару Росія намагається пробитися і з іншого напрямку – з Новомихайлівки. Після запеклих атак армії агресора та його невеликого просування там Силам оборони кілька тижнів тому вдалося стабілізувати фронт.

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Український Генштаб вранці 22 лютого повідомив про 14 атак на Мар'їнському напрямку – це друга за інтенсивністю штурмів ділянка фронту після Авдіївської.

Також армія Росії трохи просунулась і в Георгіївці – це село вже на північний захід від Мар'їнки, у напрямку до Курахового Донецької області. У Кураховому розташована велика ТЕС, яка цікавить агресора.

Головні питання випуску:

Які перспективи відкриває перед російською армією окупація Побєди на захід від Мар'їнки?

Чи зможуть Сили оборони зупинити агресора на дорозі до Вугледару?

І куди Росія перекине свої сили, що звільнилися після штурму Авдіївки?

Схід