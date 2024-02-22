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Донбас

Росія захопила Побєду: це «дорога» на Вугледар

Проєкт DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.

Російські «військові блогери» вважають: хоча цей населений пункт є зовсім крихітним, він нібито має важливе тактичне значення – оскільки розташований на головній трасі до Вугледару на півдні Донецької області.

До Вугледару Росія намагається пробитися і з іншого напрямку – з Новомихайлівки. Після запеклих атак армії агресора та його невеликого просування там Силам оборони кілька тижнів тому вдалося стабілізувати фронт.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Український Генштаб вранці 22 лютого повідомив про 14 атак на Мар'їнському напрямку – це друга за інтенсивністю штурмів ділянка фронту після Авдіївської.

Також армія Росії трохи просунулась і в Георгіївці – це село вже на північний захід від Мар'їнки, у напрямку до Курахового Донецької області. У Кураховому розташована велика ТЕС, яка цікавить агресора.

Головні питання випуску:

Які перспективи відкриває перед російською армією окупація Побєди на захід від Мар'їнки?

Чи зможуть Сили оборони зупинити агресора на дорозі до Вугледару?

І куди Росія перекине свої сили, що звільнилися після штурму Авдіївки?

Схід

  • У ніч проти 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.
  • Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».
  • Проросійські телеграм-канали заявили, що українські військові нібито втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.
  • Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.
  • Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
  • Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.
  • Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, 10 жовтня 2023 року.

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