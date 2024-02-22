Росія захопила Побєду: це «дорога» на Вугледар

Проєкт DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.
Російські «військові блогери» вважають: хоча цей населений пункт є зовсім крихітним, він нібито має важливе тактичне значення – оскільки розташований на головній трасі до Вугледару на півдні Донецької області.
До Вугледару Росія намагається пробитися і з іншого напрямку – з Новомихайлівки. Після запеклих атак армії агресора та його невеликого просування там Силам оборони кілька тижнів тому вдалося стабілізувати фронт.
Український Генштаб вранці 22 лютого повідомив про 14 атак на Мар'їнському напрямку – це друга за інтенсивністю штурмів ділянка фронту після Авдіївської.
Також армія Росії трохи просунулась і в Георгіївці – це село вже на північний захід від Мар'їнки, у напрямку до Курахового Донецької області. У Кураховому розташована велика ТЕС, яка цікавить агресора.
Головні питання випуску:
Які перспективи відкриває перед російською армією окупація Побєди на захід від Мар'їнки?
Чи зможуть Сили оборони зупинити агресора на дорозі до Вугледару?
І куди Росія перекине свої сили, що звільнилися після штурму Авдіївки?
Схід
- У ніч проти 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.
- Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».
- Проросійські телеграм-канали заявили, що українські військові нібито втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.
- Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.
- Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
- Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.
- Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, 10 жовтня 2023 року.