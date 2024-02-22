Сили оборони відбили 19 російських атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 22 лютого. Генштаб зафіксував чотири ракетних і 113 авіаційних ударів, а також 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Ситуація на півночі залишається без суттєвих змін.

На Куп’янському напрямку командування зафіксувало три спроби наступу поблизу Синьківки та Табаївки. Ще шість разів російська армія атакувала українські підрозділи на Лиманському напрямку, біля Тернів і Виїмки.

«На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія», на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське», – йдеться в зведенні.

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Також на Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують агресора поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, там російська армія 14 разів намагалася прорвати оборону.

Сили оборони відбили російську атаку на південь від Золотої Ниви, ще вісім – на захід від Вербового та біля Роботиного на Запоріжжі.

Штаб повідомляє, що Сили оборони продовжують утримувати позиції в зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку:

«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра».

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Командування звітує про 12 авіаударів українських військ по російських військових цілях, а також про ракетні удари по п’яти районах зосередження російських військ і озброєння, двох складах палива, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах і радіолокаційній станції противника.

У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».

У ніч проти 21 лютого низка російських пабліків повідомляла про загибель 65 російських солдатів на окупованій Донеччині – внаслідок удару ЗСУ по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі. Російські медіа стверджують, що удари завдавалися із РСЗВ HIMARS. Офіційно російська сторона не коментувала ці дані.