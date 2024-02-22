Вночі сили ППО збили вісім російських дронів камікадзе з 10 – військові

Російська армія вночі проти 22 лютого атакувала Україну 10-ма ударними безпілотниками Shahed з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край Росії), повідомляють Повітряні сили.

Крім того, війська РФ випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

«Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей», – додає командування.

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Росія регулярно атакує регіони України групами дронів-камікадзе, зазвичай вночі.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.