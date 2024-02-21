Іран відправив Росії сотні балістичних ракет – Reuters

Іран надав Росії «велику кількість потужних» балістичних ракет класу «земля-земля», пише Reuters посилаючись на власні джерела в Ірані.

«За словами трьох іранських джерел, Іран надав близько 400 ракет, серед яких багато з сімейства балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. За словами експертів, Zolfaghar здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км», – повідомляє інформаційне агенство.

За словами одного з іранських джерел, пише Reuters, поставки начебто розпочалися на початку січня 2024 року після того, як наприкінці минулого року в Тегерані і Москві відбулися зустрічі між іранськими та російськими військовими, на яких було укладено відповідну угоду.

«Іранський військовий чиновник, який, як і інші джерела, попросив не називати його ім’я через чутливість інформації, сказав, що відбулося щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями їх буде ще більше. Він відмовився надати інші подробиці», – додає Reuters

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Джерела також повідомили агенству, що «деякі ракети були відправлені до Росії кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком».

На офіційні запити Reuters у військових відомствах Ірану та Росії не відповіли. Радіо Свобода не може незалежно перевірити інформацію щодо надання ракет Іраном Росії.

У січні цього року речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що ймовірна передача Іраном Росії балістичних ракет може стати викликом для протиповітряної оборони України, однак Повітряні сили ЗСУ не мають інформації про їхнє постачання.

Про те, що Іран погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha повідомляв The Washington Post ще у жовтні 2022 року.

3 лютого, США запровадили санкції проти компаній, які є постачальниками матеріалів і чутливих технологій для програм Ірану з балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), включаючи безпілотники серії Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну.

Співпраця Росії та Ірану посилилася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Російська Федерація використовує іранські безпілотники, які застосовувались, зокрема, під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст.