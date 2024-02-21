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Донбас

Донбас. Головне за день: Shahed у Добропіллі, HIMARS по мотострільцях РФ, полонені в Авдіївці

Наслідки удару по Добропіллю БпЛА типу «Shahed» 21 лютого 2024 року
Наслідки удару по Добропіллю БпЛА типу «Shahed» 21 лютого 2024 року

Коротко про головні події 21 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

Не менше 60 мотострільців із Забайкалля ліквідували ЗСУ під час шикування біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, стверджують у російській службі BBC із посиланням на декілька джерел.

У середині дня 20 лютого, стверджують джерела, двома ракетами РСЗВ HIMARS ЗСУ уразили військовослужбовців 36-ї гвардійської мотострілецької бригади з місцем дислокації у місті Борзя Забайкальського краю. У момент удару російських військовослужбовців вишикували для зустрічі Олега Моісеєва, командувача 29-ї армії Східного військового округу, зазначають журналісти.

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  • На Мар'їнському напрямку українські військові відбили найбільше атак у Донецькій області – 20 – у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
  • На Авдіївському напрямку агресор 13 разів атакував позиції українських військ у районах Степового (на північний захід від Авдіївки), Ласточкиного (селище у близько 3 км на захід від Авдіївки), а також Первомайського, Невельського та Севєрного південніше Авдіївки.
  • На Лиманському напрямку українські війська відбили 8 атак в районах сіл Терни та Виїмка (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).
  • На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки в районі села Іванівське поблизу Бахмута.
  • На Новопавлівському напрямку агресор намагався атакувати 7 разів в районах Пречистівки та Золотої Ниви західніше Вугледара.

Обстріли Росією цивільних

Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині 1 цивільна особа загинула у селі Костянтинівка Мар'їнської громади, повідомив керівник регіону Вадим Філашкін.

У Краматорську 8 цивільних осіб були поранені, зазначили у міській адміністрації. Станом на 16 годину 21 лютого пошуково-рятувальні роботи тривали, адже під завалами могла перебувати людина.

У Добропіллі через влучання двох БпЛА у будівлі гуртожитків були поранені 7 осіб, зокрема 4 співробітника ДСНС, повідомили у МВС. У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що це БпЛА типу «Shahed».

Дружківку російські війська атакували протикорабельною ракетою повітряного базування Х-22. Ніхто не постраждав.

Загалом, за підрахунками Донецької ОВА, агресор 19 разів обстрілював міста Донеччини.

З лінії фронту евакуювали 122 цивільних осіб, зокрема 23 дитини.

В ЗСУ заперечили «сотні полонених» в Авдіївці

Кілька сотень українських військових могли потрапити в полон під час виходу з Авдіївки, стверджують у виданні The New York Times. Джерела видання (NYT пише, що це двоє українських військових) називають цифри від 850 до 1000 осіб. Причиною потрапляння в полон виданея назвало проблеми зі зв'язком.

Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», заперечує потрапляння в полон сотень військовослужбовців. Він назвав це дезінформацією. Однак зазначив, що «певна кількість» солдатів зникла безвісти.

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