Донбас. Головне за день: Shahed у Добропіллі, HIMARS по мотострільцях РФ, полонені в Авдіївці

Коротко про головні події 21 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

Не менше 60 мотострільців із Забайкалля ліквідували ЗСУ під час шикування біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, стверджують у російській службі BBC із посиланням на декілька джерел.

У середині дня 20 лютого, стверджують джерела, двома ракетами РСЗВ HIMARS ЗСУ уразили військовослужбовців 36-ї гвардійської мотострілецької бригади з місцем дислокації у місті Борзя Забайкальського краю. У момент удару російських військовослужбовців вишикували для зустрічі Олега Моісеєва, командувача 29-ї армії Східного військового округу, зазначають журналісти.

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На Мар'їнському напрямку українські військові відбили найбільше атак у Донецькій області – 20 – у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

українські військові відбили найбільше атак у Донецькій області – 20 – у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. На Авдіївському напрямку агресор 13 разів атакував позиції українських військ у районах Степового (на північний захід від Авдіївки), Ласточкиного (селище у близько 3 км на захід від Авдіївки), а також Первомайського, Невельського та Севєрного південніше Авдіївки.

агресор 13 разів атакував позиції українських військ у районах Степового (на північний захід від Авдіївки), Ласточкиного (селище у близько 3 км на захід від Авдіївки), а також Первомайського, Невельського та Севєрного південніше Авдіївки. На Лиманському напрямку українські війська відбили 8 атак в районах сіл Терни та Виїмка (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).

українські війська відбили 8 атак в районах сіл Терни та Виїмка (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область). На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки в районі села Іванівське поблизу Бахмута.

ЗСУ відбили 2 атаки в районі села Іванівське поблизу Бахмута. На Новопавлівському напрямку агресор намагався атакувати 7 разів в районах Пречистівки та Золотої Ниви західніше Вугледара.

Обстріли Росією цивільних

Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині 1 цивільна особа загинула у селі Костянтинівка Мар'їнської громади, повідомив керівник регіону Вадим Філашкін.

У Краматорську 8 цивільних осіб були поранені, зазначили у міській адміністрації. Станом на 16 годину 21 лютого пошуково-рятувальні роботи тривали, адже під завалами могла перебувати людина.

У Добропіллі через влучання двох БпЛА у будівлі гуртожитків були поранені 7 осіб, зокрема 4 співробітника ДСНС, повідомили у МВС. У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що це БпЛА типу «Shahed».

Дружківку російські війська атакували протикорабельною ракетою повітряного базування Х-22. Ніхто не постраждав.

Загалом, за підрахунками Донецької ОВА, агресор 19 разів обстрілював міста Донеччини.

З лінії фронту евакуювали 122 цивільних осіб, зокрема 23 дитини.

В ЗСУ заперечили «сотні полонених» в Авдіївці

Кілька сотень українських військових могли потрапити в полон під час виходу з Авдіївки, стверджують у виданні The New York Times. Джерела видання (NYT пише, що це двоє українських військових) називають цифри від 850 до 1000 осіб. Причиною потрапляння в полон виданея назвало проблеми зі зв'язком.

Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», заперечує потрапляння в полон сотень військовослужбовців. Він назвав це дезінформацією. Однак зазначив, що «певна кількість» солдатів зникла безвісти.

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