ЗСУ заявили про удар по військових РФ під Волновахою: подробиці

У ніч проти 21 лютого низка російських Z-пабліків опублікувала повідомлення про загибель 65 російських солдатів на окупованій Донеччині – внаслідок удару ЗСУ по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі. Російські ЗМІ стверджують, що удари завдавалися із РСЗВ HIMARS.

За даними російської служби Бі-Бі-Сі, військовослужбовців 4, 5 і 6-ї роти 36-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ (постійне місце дислокації – місто Борзя Забайкальського краю) вишикували на полігоні. Солдат вишикували, оскільки очікували на командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.

Бі-бі-сі зазначає, що у її розпорядженні є понад 10 фотографій і відеозаписів з полігону, зроблених відразу після удару – на них зображені десятки загиблих, але з етичних міркувань ці знімки не оприлюднюють. Також про це у телеграмі пишуть кілька інших російських джерел.

Відстань від лінії фронту до місця удару – понад 26 км.

Українська влада поки це повідомлення не коментувала.

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На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 20 лютого, доповідаючи про військову обстановку на лівому березі Херсонщини, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив про «зачистку» українського плацдарму у Кринках. В оперативному командуванні «Південь» спростували заяву міністра, назвавши її «маніпуляціями та фальсифікацією фактів». Американський Інститут вивчення війни (ISW) також не знайшов підтверджень словам Шойгу.

Українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки восени 2023 року. Відтоді, попри складність постачання підрозділів у цьому селі та неможливість переправити через Дніпро важку техніку, бійці ЗСУ утримують ці позиції.