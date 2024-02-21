ЗМІ: ЗСУ, ймовірно, вдарили по шикуванню сил РФ на Донеччині – могли загинути щонайменше 60 загарбників

Збройні сили України 20 лютого, ймовірно, вдарили по шикуванню російських військових в окупованій частині Донеччини – внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 російських загарбників, повідомляє російська служба Бі-бі-сі з посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією.



За даними медіа, удар був по мотострільцях з Забайкалля, поки вони чекали на командувача.



«У середині дня 20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське Донецької області. У цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю», – стверджують журналісти.

Російська служба Бі-бі-сі пише, що у їхньому розпорядженні є понад 10 фотографій і відеозаписів з полігону, зроблених відразу після удару – на них зображені десятки загиблих, але з етичних міркувань ці знімки не публікують. Також про це у телеграмі пишуть кілька інших російських джерел.



Українська влада поки це повідомлення не коментувала.

Достовірність відео із соціальних мереж про ймовірний удар ЗСУ по полігону біля села Трудівське на окупованій Росією частині Донеччини проаналізував в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода. Ранок) військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак: