Журналісти підтвердили загибель 45 тисяч військових РФ з лютого 2022 року

Журналісти встановили імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні.Втрати підрахували російська служба Бі-бі-сі та «Медіазона» спільно з командою волонтерів.



Дві третини всіх встановлених загиблих – це ті, хто до початку вторгнення не був пов’язаний з армією: добровольці, мобілізовані, колишні в’язні та «новобранці» з так званих приватних військових компаній. Із 5406 загиблих мобілізованих 80 відсотків загинули за другий рік війни.



За кількістю загиблих лідирують Краснодарський край, Свердловська область, Башкортостан і Челябінська область РФ.



Загалом за 2023 рік журналісти встановили імена 27 906 загиблих російських військових, що на 57 відсотків більше за підтверджені втрати за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну.



З жовтня 2023 року до лютого 2024 року – у період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх з нею районах Донецької області – дослідники підтвердили загибель 6614 російських військових.



Журналісти ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ та родичів загиблих, а також за даними цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути щонайменше вдвічі вищою.

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У січні глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що з початку війни загинули або поранено 315 тисяч російських військових.

Москва та Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника.